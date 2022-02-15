Жардим покинул пост главного тренера лучшей команды Азии

Фото: инстаграм "Аль-Хилала"/Автор неизвестен

Португалец Леонарду Жардим ушел с поста главного тренера "Аль-Хилала", сообщается на официальном сайте саудовского клуба.

"Спасибо, Жардим", - говорится в клубном инстаграме.

47-летний Жардим тренировал "Аль-Хилал" с 2021 года. Под его руководством клуб стал победителем азиатской Лиги чемпионов и выиграл Суперкубок Саудовской Аравии.

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