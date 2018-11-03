Жардим попал в список кандидатов на пост главного тренера "Реала"

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Жардим попал в список кандидатов на пост главного тренера "Реала"

Как сообщает Marca, президент "Реала" Флорентино Перес после отказа Контехочет чтобы Леонарду Жардим возглавил команду.

По информации издания, Жардим появился последним в списке кандидатов на пост главного тренера. Там уже присутствуют Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Роберто Мартинес. 

Напомним, что после увольнения Хулена Лопетеги, временно команду возглавил Сантьяго Солари. 

Жардим несколько лет возглавлял "Монако". Под его руководством команда стала чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 

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