Жардим: "Порту" может далеко пройти в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после разгромного поражения от "Порту" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов высоко оценивает перспективы "драконов" в турнире.

"Порту" серьёзно прибавил в этом сезоне. Это очень техничная команда, которой руководит замечательный тренер. Люди будут говорить, что "Порту" - аутсайдер в борьбе за главный трофей. То же самое говорили про нас в прошлом сезоне. Но сегодняшний результат заставит их поверить в то, что они могут далеко пройти в этом турнире" - цитирует Жардима официальный сайт УЕФА.

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