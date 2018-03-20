Жардим признан лучшим португальским тренером 2017 года
Наставник "Монако" Леонарду Жардим признан лучшим португальским тренером 2017 года.
В борьбе за награду 43-летний специалист опередил Руя Виторию ("Бенфика") и Паулу Фонсеку ("Шахтёр").
Напомним, что в 2017 году "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции и дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Роналду - лучший португальский футболист в 2017 году. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"
-
Четыре итальянских гранда интересуются игроком украинской "Зари"
-
Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"
-
"Челси" и "Атлетико" поборются за вратаря "РБ Лейпциг"
-
Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС
-
Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией
-
Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара
-
Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса
-
Лукас Васкес: "Люди недооценивают "Ювентус"
-
Бертранд покинул расположение сборной Англии
-
Нойер побывал в расположении сборной Германии
-
Рауль возглавит юношескую команду "Реала
-
Эссьен покинул индонезийский "Персиб Бандунг"
-
Президент тульского "Арсенала" предложил вернуть старый формат Кубка России
-
Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года
-
Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору
-
Раньери согласился возглавить "Лион"
-
Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"
-
Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборную
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|70
|2
|Бенфика
|27
|68
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|65
|4
|Брага
|27
|61
|5
|Рио Аве
|27
|40
|6
|Маритиму
|27
|39
|7
|Боавишта
|27
|36
|8
|Дешпортиво Чавес
|27
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|27
|33
|10
|Портимоненсе
|27
|31
|11
|КД Тондела
|27
|29
|12
|Белененсиш
|27
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|27
|25
|14
|Морейренсе ФК
|27
|25
|15
|Пасуш де Феррейра
|27
|25
|16
|Витория Сетубал
|27
|25
|17
|Фейренсе
|27
|23
|18
|Эшторил
|27
|22