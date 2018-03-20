Жардим признан лучшим португальским тренером 2017 года

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Жардим признан лучшим португальским тренером 2017 года

Наставник "Монако" Леонарду Жардим признан лучшим португальским тренером 2017 года.

В борьбе за награду 43-летний специалист опередил Руя Виторию ("Бенфика") и Паулу Фонсеку ("Шахтёр").

Напомним, что в 2017 году "Монако" под руководством Жардима выиграл чемпионат Франции и дошёл до полуфинала Лиги Чемпионов.

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