Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"

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Жардим прокомментировал отсутствие Мбаппе в заявке на матч против "Метца"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе пропустит матч против "Метца".

"Мы никогда не наказываем своих лучших футболистов, это неправильное слово. Гораздо лучше сказать - защищаем. Когда так много всего происходит вокруг 18-летнего парня, мы должны защитить. Килиан не готов на 100 процентов. Он не в лучшей форме. Но это нормально для ребенка, которому всего лишь 18 лет"  - приводит слова Жардима ВВС.

Напомним, что ранее интерес к Мбаппе проявлял ПСЖ.

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