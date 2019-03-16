Жардим прокомментировал победу над "Лиллем"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о победном матче с "Лиллем" (1:0) в матче 29-го тура Лиги 1, предает L’Equipe.

"Эта победа имеет для нас большое значение. Мы забили в конце матча, к тому времени их голкипер сумел сделать два хороших сейва. Самое важно - добыть 3 балла для команды. В нашем положении эта победа важна.

Хочу поздравить моих игроков, которые смогли набрать баллы в семи матчах подряд. Ничья тоже была бы неплохим результатом, однако мы хотим побеждать", - сказал тренер.

"Монако" располагается на 16 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 30 баллов.

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