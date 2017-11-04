Жардим прокомментировал поступок Эвра

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Жардим прокомментировал поступок Эвра

Наставник "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением о поступке защитника "Марселя" Патриса Эвра, который ударил болельщика.

"Эвра потерял разум. Такое случается в спорте. Но даже под давлением, нужно сохранять спокойствие. Это касается и футболистов, и тренеров. Важно сохранять спокойствие и не терять контроль над эмоциями" - приводит слова Жардима Goal.com.

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