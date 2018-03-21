Жардим прокомментировал слухи, которые связывают с ним ПСЖ

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Жардим прокомментировал слухи, которые связывают с ним ПСЖГлавный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал слухи, которые связывают с ним ПСЖ.

"ПСЖ? У меня все еще есть два года контракта с моим клубом, который всегда держал свое слово и верил в меня. Поэтому я очень доволен тем, где я нахожусь", - приводит слова 43-летнего наставника монегасков Le 10 Sport.

Напомним, в ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru

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