Жардим прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля" к Лемару

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Жардим прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля" к Лемару

Наставник "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об интересе "Ливерпуля" к Тома Лемару.

"Мы не привыкли продавать футболистов зимой, но пока трансферное окно открыто, все может произойти" - приводит слова Жардима Sportsmole.

Напомним, что ранее Жардим исключил продажу лидеров команды в январе.

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