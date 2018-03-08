Жардим прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим высказался по поводу вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с мадридским "Реалом".

"Это в очередной раз раз показывает то, как трудно дойти до стадии четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Это то, что делает достижения "Монако" ещё ценнее, потому что мы сделали это дважды за последние три сезона" - цитирует Жардима Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне "Монако" дошёл до 1/2 финала Лиги Чемпионов, где вылетел от "Ювентуса", а двумя годами ранее монегаски выходили в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира, где их также остановили "бьянконери".

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