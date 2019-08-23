Жардим рассказал, почему Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне

Теги леонарду жардимрадамель фалькаомонако

Жардим рассказал, почему Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, как чувствует себя нападающий Радамель Фалькао. Об этом сообщает пресс-служба монрегасков.

Отметим, что в нынешнем сезоне футболист еще ни разу не выходил на поле.

"У Фалькао травма, поэтому он не играет. У него все еще есть боли в ноге. Однако он занимается, чтобы быстрее вернуться. Он профессионал", - сказал Жардим.

Ранее сообщалось, что Фалькао этим летом хочет покинуть команду, однако руководство "Монако" не хочет отпускать 33-летнего форварда. Игрок хочет перейти в "Галатасарай".

А еще: "Монако" договорился о покупке чилийского защитника| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20

"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 2 6
2 Ницца Ницца 2 6
3 Ренн Ренн 2 6
4 Метц Метц 2 4
5 Реймс Реймс 2 4
6 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
7 Тулуза Тулуза 2 4
8 ПСЖ ПСЖ 2 3
9 Амьен Амьен 2 3
10 Лилль Лилль 2 3
11 Анжер Анжер 2 3
12 Брест Брест 2 2
13 Страсбур Страсбур 2 2
14 Нант Нант 2 1
15 Монпелье Монпелье 2 1
16 Бордо Бордо 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Дижон Дижон 2 0
19 Ним Ним 2 0
20 Монако Монако 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов