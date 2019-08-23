Жардим рассказал, почему Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, как чувствует себя нападающий Радамель Фалькао. Об этом сообщает пресс-служба монрегасков.



Отметим, что в нынешнем сезоне футболист еще ни разу не выходил на поле.



"У Фалькао травма, поэтому он не играет. У него все еще есть боли в ноге. Однако он занимается, чтобы быстрее вернуться. Он профессионал", - сказал Жардим.



Ранее сообщалось, что Фалькао этим летом хочет покинуть команду, однако руководство "Монако" не хочет отпускать 33-летнего форварда. Игрок хочет перейти в "Галатасарай".

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