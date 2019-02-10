Жардим сделал заявление касательно травмы Головина

Наставник "Монако" Леонарду Жардим высказался о повреждении хавбека Александра Головина.

"Скорее всего, Головин пропустит около двух недель. Удивило то, что сфолившему игроку не показали даже желтой карточки", - приводит слова Жардима сайт клуба.

Напомним, что Головин получил травму в игре против "Монпелье", которая завершилась со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне Головин провел 21 матч, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Читайте также: Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы. | http://soccernews.ru