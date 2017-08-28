Жардим: "Сегодня Мбаппе - игрок "Монако", но, возможно, уже завтра все изменится"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал ситуацию с возможным уходом ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"На сегодняшний день Килиан является нашим игроком, поэтому в матче против "Марселя" он и находился на "скамейке" запасных. Возможно, завтра все изменится, но пока дела обстоят именно так", - цитирует наставника монегасков Daily Mail.

Напомним, "Монако" получил солидное предложение от "Ливерпуля" по Лемару. | soccernews.ru