Жардим: "Удача была на стороне соперников"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал оценку игре своей команды в матче 5-го тура Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (1:4).

"Мы серьёзно поплатились за наши ошибки, и мы не смогли остаться на том уровне, который необходим в этом турнире. На следующий год нам нужно быть сильнее. Мы дали нашим противникам забить два быстрых мяча, и после этого уже было трудно вернуться в игру. Удача была на стороне соперников, конечно, поскольку они нанесли три удара в створ и забили четыре мяча. Возможно, по мере развития наших футболистов и развития нашего клуба мы будем лучше подготовлены к турниру следующего сезона", - сказал он. | http://soccernews.ru