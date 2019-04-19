Жардим: "В матче с ПСЖ нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, чего ждет от матча 33-го тура Лиги 1 против ПСЖ.

"Я посмотрел последние матчи ПСИ и отметил сильных игроков. не смотря на то, что два последних матча они проиграли, они являются очень сильным соперником. Я хочу, чтобы команды и дальше продолжала набирать очки, чтобы сохранить место в Лиге 1. Нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей", - сказал Жардим.

Матч ПСЖ - "Монако" состоится 21 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

ПСЖ является лидером в чемпионате Франции. "Монако" с 32 очками расположился на 16 месте.

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