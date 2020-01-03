Жардим высказался о причинах увольнения из "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в интервью L’Equipe рассказал, почему клуб решил уволить его.

"Я вернулся по просьбе босса Дмитрия. После этого у нас была хорошая серия, в клубе появился Петров. Честно сказать, никогда не чувствовал себя его тренером. В его глазах я всегда был человеком президента.

Ответственность за потерю очков лежит не только на персонале. Если бы мы смогли подготовить команду в июне, "Монако" легко мог бы быть на втором или третьем месте", - сказал Жардим.

Напомним, специалист был уволен в конце декабря из-за неудовлетворительных результатов команды. Его место занял Роберто Морено.

Не пропустите: "Монако" объявил о трансфере сербского таланта| http://soccernews.ru