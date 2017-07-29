Жардим высказался о задачах "Монако" на сезон

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим высказался о задачах монегасков в предстоящем сезоне.

"Несколько важных в прошлом сезоне игроков перешли в другие клубы. Все знают, в чём заключается наш проект. Мы помогаем раскрыться молодым игрокам. Теоретически, мы более уязвимы, но у наших новичков огромный потенциал. Трансферное окно ещё не закрыто. Наша цель - сформировать конкурентоспособную команду, чтобы достойно представить княжество Монако, как и в трёх прошлых сезонах.

Наши амбиции не изменились. Мы работаем, чтобы завоёвывать трофеи. Мы работаем с молодыми футболистами. Наш клуб не нацелен на покупку зрелых игроков. Мы работаем над настоящим и будущим", - сказал он.

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