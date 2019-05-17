Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о предстоящем матче 37-го тура Лиги 1 против "Амьена". Об этом информирует официальный сайт клуба.

"Как тренер я стараюсь всегда быть честным со своими игроками. Мы ответственны за то, что происходит. Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле", - сказал Жардим.

Матч "Монако" - "Амьен" состоится завтра, 18 мая. Начало - в 22:00 (мск).

"Монако" занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 33 балла.

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