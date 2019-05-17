Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"
Наставник "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о предстоящем матче 37-го тура Лиги 1 против "Амьена". Об этом информирует официальный сайт клуба.
"Как тренер я стараюсь всегда быть честным со своими игроками. Мы ответственны за то, что происходит. Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле", - сказал Жардим.
Матч "Монако" - "Амьен" состоится завтра, 18 мая. Начало - в 22:00 (мск).
"Монако" занимает 17 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 33 балла.
А еще: Жардим: "В матче с ПСЖ нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26