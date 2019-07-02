Жардим: "Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, какой политики придерживается клуб на трансферном рынке. Об этом сообщает L'Équipe.



"Руководство старается создать конкурентоспособную команду, которая должна с лучшей стороны представить наш клуб. Я провел беседу с игроками и сказал, что мы должны работать по максимуму. Состав еще не укомплектован.



Все задачи на следующий сезон зависят от команды. Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду", - сказал Жардим.

Напомним, в минувшем сезоне "Монако" занял 17 место в Лиге 1 и едва не вылетел из турнира.

А еще: "Монако" расстался с Андреа Раджи| http://soccernews.ru