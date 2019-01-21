Жардим ярко высказался о своем будущем

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Жардим ярко высказался о своем будущем

Экс-главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что уверен, что вернется в клуб, передает L'Equipe. 

Поругалец был уволен с поста главного тренера монегасков в октябре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов команды. 

"Я уверен на 80 %, что однажды вернусь в "Монако". А еще я знаю, что в скором времени буду тренировать еще один французский клуб", - отметил Жардим.

Португальский специалист возглавлял "Монако" с 2014 года. С ним команда завоевала титул чемпиона Франции в сезоне-2016/17. 

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