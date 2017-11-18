Жаркая игра в холодную погоду: ЦСКА увозит три очка из Хабаровска

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Жаркая игра в холодную погоду: ЦСКА увозит три очка из Хабаровска

Крайне непростой выезд ожидал московский ЦСКА в 17 туре чемпионата России.  Несмотря на то, что в соперниках армейцев значился идущий последним в таблице "СКА-Хабаровск", погодные условия, а также предстоящий в середине следующей недели матч с "Бенфикой", не давали гостям гарантий легкой победы. Первая встреча этих соперников состоялась в третьем туре Премьер-Лиги и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Армейцы были фаворитами и отчетного матча, но, как уже говорилось, не все так однозначно выглядело в данном противостоянии.

Сходу взялись команды за дело, и уже на 5-й минуте счет был открыт: заработали хозяева угловой на левом фланге, никто не помешал долететь мячу до дальней штанги, где одинокий Дедечко отправил сферу в противоход Акинфееву – 1:0.  ЦСКА какое-то время приходил в себя, пытаясь, в первую, очередь, взять мяч под свой контроль. Но как только им это удалось, счет стал равным: в позиционной атаке гостей Головин получил мяч слева в штрафной, прострелил в центр, где защитник хабаровчан подправил сферу прямо на Дзагоева, а Алан беспрепятственно отправил мяч в сетку – 1:1.

Игра на время успокоилась: хозяева справлялись с атаками ЦСКА, не забывая регулярно находить свободные зоны в защитных построениях армейцев. На исходе получаса игры Натхо исполнил великолепный дальний удар метров с 23-х, но голкипер хабаровчан в великолепном прыжке вытянул мяч из девятки своих ворот. Армейцы увеличивали свое давление, и за 10 минут до перерыва Витиньо проникающей передачей вывел Вернблума на свидание с Довбней, но последний вовремя вышел из ворот и спас свою команду, отразив удар шведа.

В самой концовке тайма футболисты "СКА-Хабаровска" убежали в перспективную контратаку, имели они численное преимущество вблизи владений Акинфеева, но завершающий удар Карасева пришелся прямо по позиции голкипера ЦСКА. Тут же ответили гости своим выходом к чужим воротам: Витиньо слева прострелил в центр вратарской, Довбня неудачно отбил мяч прямо на ногу Дзагоеву, но Алан с нескольких метров не смог переиграть голкипера хабаровчан.

С первых минут второго тайма армейцы продолжили атаковать, всей командой перейдя на половину поля соперника. Контрвыпады гостей были довольно редкими, и, в основном, рушились еще до подступов к штрафной Акинфеева. Казалось, хабаровчане уже должны были заметно подустать, но ничего подобного – подопечные Поддубского по-прежнему носились по всему полю, не давая армейцам даже шансов на забитый гол.

В середине тайма выбрались хозяева на чужую половину и организовали неплохую атаку, в концовке которой Эдиев опасно пробивал под перекладину ворот Акинфеева, но голкипер выручил свою команду. Футболисты "СКА-Хабаровска" стали играть заметно выше, не прижимаясь к своим воротам. Более того, их вылазки на чужую половину стали довольно частым явлением.

Однако вскоре эти действия сыграли с ними злую шутку: быстрая атака удалась армейцам по центру, Дзагоев добежал до штрафной и отпасовал левее на Головина, Александр прострелил в центр вратарской, где одинокий Вернблум с нескольких метров отправил мяч в сетку – 1:2. Тут же могли хозяева сравнять счет, но, после подачи с углового, удар головой Дедечко приняла на себя штанга.

ЦСКА в привычном для себя стиле опустился на свою половину, пытаясь удержать счет. И за десять минут до перерыва их промежуточный план провалился: Федотов отпасовал  на Барбаро, тот вошел в штрафную и прострелил в центр, где Маркович с линии вратарской беспрепятственно отправил мяч в створ – 2:2. Однако уже через минуту ЦСКА вновь вышел вперед: Натхо, получив мяч перед штрафной, выполнил отменный заброс в штрафную, где на мяче первым оказался Понтус Вернблум – 2:3.

И на последней добавленной минуте Витиньо установил окончательный счет в матче: в контратаке гостей Дзагоев, получив пас пяткой от Вернблума, отпасовал левее на бразильца, который из выгоднейшей позиции не промахнулся – 2:4.

"СКА-Хабаровск" – ЦСКА – 2:4

Голы: Дедечко, 5 – 1:0, Дзагоев, 12 – 1:1, Вернблум, 74 – 1:2, Маркович, 82 – 2:2, Вернблум, 83 – 2:3, Витиньо, 93 – 2:4

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Наваловский, Карасев, Дедечко, Димидко, Никифоров, Савичев (Барбаро, 46), Казанков (Федотов, 46), Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Щенников, Березуцкий А. (Миланов, 23), Натхо, Гордюшенко (Набабкин, 64), Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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