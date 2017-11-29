Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм"

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Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм"

В 14 туре английской Премьер-Лиги лондонскому "Тоттенхэму" предстоял непростой выезд на "Кинг Пауэр", где ему противостоял местный "Лестер". Обе команды не в лучшем расположении духа подошли к этому матчу – их результаты в текущем сезоне Премьер-Лиги далеки от идеала. Однако условные 3 очка могли неплохо улучшить турнирные позиции клубов, по крайней мере, на некоторое время.

"Лестер" не собирался отдавать инициативу гостям, напротив, "лисы" действовали более агрессивно на чужой половине и даже могли забить быстрый гол, но после навеса со стандарта и удара головой Моргана мяч с ленточки вынес Дэнни Роуз. Однако уже через 5 минут Олбрайтон получил сферу на правом фланге и неожиданным забросом к углу вратарской  на Варди оставил не у дел всю оборону "Тоттенхэма", а Джейми в великолепном стиле одним касанием перебросил Льориса – 1:0.

Взял мяч под контроль "Тоттенхэм" и вскоре ответил своей неплохой атакой, в концовке которой уже Иборра вынес мяч с ленточки после удара Сиссоко. Шла середина первого тайма, когда Кейн возле вратарской накрутил нескольких защитников, но удар у Харри получился очень неточным. А вскоре вернейший момент сравнять счет упустил Алли: в концовке одной из контратак Эриксен вывел Деле практически один на один со Шмейхелем, но англичанин пробил прямо в голкипера, а затем смазал и добивание.

Казалось,  уйдут на перерыв команды с таким счетом, как в концовке тайма "Лестер" неожиданно удвоил свое преимущество: Марез получил передачу на правом фланге от Ндиди, продвинулся к штрафной, сместился в центр и мощнейшим ударом поразил дальний верхний угол ворот Льориса – 2:0. В очень тяжелом положении оказались "шпоры", но шансы спасти матч еще у них еще определенно были.

С началом второй половины "Тоттенхэм" забрал мяч под свой контроль, однако ничего интересного в атаке не демонстрировал. "Лисы" пытались отвечать при каждой удобной возможности, хотя, в основном, их контратаки пресекались еще в центре поля. Давление гостей  было откровенно слабым – обороняясь, "Лестер" постоянно искал шансы для ответных действий, пусть и натыкался раз за разом на контрпрессинг "шпор".

Самое удивительное, что после пропущенного гола "Тоттенхэм" не создал ни одного опасного момента у ворот хозяев, а ведь до конца матча оставалось менее 20 минут. Вскоре олицетворением всей этой беспомощности стал промах Эриксена: после подачи с фланга и серии рикошетов мяч неожиданно прилетел к датчанину, который метров с 7-ми пробил мимо ворот.  

Как только победа "Лестера" стала казаться уже решенным делом, свое слово сказал Кейн: в позиционной атаке Сон немного протащил мяч вдоль линии штрафной, затем отпасовал чуть правее на Ламелу, а минутой ранее вышедший на замену аргентинец разрезающей передачей вывел Харри один на один с голкипером – 2:1 после мощнейшего выстрела в ближний угол. Поймали кураж "шпоры", и уже через несколько минут Льоренте обязан был сравнивать счет, но с нескольких метров испанец не попал в створ.

В концовке матча лондонцы побежали вперед большими силами, в надежде спасти этот матч, но "лисы" грамотно оборонялись, по возможности лишая мяча гостевую команду. Невероятно напряженными были последние минуты встречи, в которых обе команды могли забить свой гол, но все закончилось так, как и должно было - заслуженная победа "Лестера" продолжает серию неудач команды Харри Кейна.

"Лестер" – "Тоттенхэм" – 2:1

Голы: Варди, 13 – 1:0, Марез, 46 – 2:0, Кейн, 79 – 2:1.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй, 77), Ндиди, Иборра, Олбрайтон, Окадзаки (Чодури, 83), Варди (Слимани, 88).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дайер, Вертонген, Орье , Сиссоко (Сон Хын Мин, 57), Дембеле (Льоренте, 69), Роуз, Эриксен (Ламела, 77), Алли, Кейн.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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