Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте"
"Сельта" – "Реал" Мадрид
Стадион: "Балаидос" (Виго)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Сантьяго Хайме Латре
Испанская Ла Лига уже вернулась из краткосрочных зимних каникул и продолжает свой марафон. Воскресная программа 18-го тура завершится интереснейшей вывеской – мадридский "Реал" приедет в гости к "Сельте". Обе команды уже разогреты, ведь уже успели провести один матч в новом году, отыграв в первом матче 1/8 финала Кубка Короля. Но если "сливочным" для победы над представителем низшего дивизиона "Нумансией" хватило и резервного состава, то "небесным" повезло меньше, потому как их оппонентом в кубковом соревновании является "Барселона", с которой лучшие из подопечных Хуана Карлоса Унсуэ расписали мировую.
У королевского клуба в национальном первенстве дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Безупречная "Барселона" мало того, что уже успела нарастить колоссальный гандикап перед всеми остальными командами, так еще и испортила предновогоднее настроение, разгромив "галактикос" на "Сантьяго Бернабеу". "Реал", хоть и имеет матч в запасе, в турнирной таблице отстает не только от лидера из Каталонии, но и от соседей по Мадриду "Атлетико" на восемь пунктов, а также на четыре очка от третьей позиции, на которой располагается "Валенсия".
"Сельта" не так успешна, как в прошлом сезоне. "Кельты" выступают крайне нестабильно, в равной степени чередуя поражения, победы и ничьи. Больше, чем две виктории подряд команда Унсуэ в текущем сезоне не добывала. Сейчас у галисийцев непростой отрезок, потому как матч против "Реала" ложится в бутерброд между двумя кубковыми встречами с "Барсой", но благо, что нет проблем с травмированными игроками. "Сливочные", напротив, продолжают испытывать кадровые проблемы. Особенно это касается линии защиты – по-прежнему восстанавливается капитан Серхио Рамос, а по причине дисквалификации Зинедин Зидан не может рассчитывать на Дани Карвахаля. Также недоступен Карим Бензема, но его потеря не выглядит такой уж незаменимой для мадридского клуба, тем более, что в строю уже Гарет Бэйл.
Интересные факты противостояния "Сельты" и "Реала":
Крайний матч на "Балаидосе" между мадридцами и галисийцами завершился разгромной победой королевского клуба 4:1. На гол Гвидетти "Реал" ответил дублем Роналду и результативными выстрелами Бензема и Крооса.
"Реал" потерпел лишь одно поражение в последних 16 выездных матчах в рамках Ла Лиги.
"Сливочные" забивали, по крайне мере, два гола в ворота "Сельты" в семи из последних восьми встреч во всех соревнованиях.
В последних шести матчах против "галактикос" в родных стенах галисийцы одержали всего одну победу.
Ориентировочные составы на игру:
Сельта: Бланко, Мальо, Серхи Гомез, Кабраль, Хонни, Пабло Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, Макси Гомез, Яго Аспас
Реал: Навас, Хакими, Начо, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду
Прогноз на матч "Сельта" – "Реал":
"Реалу" просто некуда отступать. Речь о чемпионском титуле уже не идет, но зацепиться за вторую позицию можно и нужно, а для этого больше нельзя терять очки в подобных матчах. Букмекеры уверенны в том, что королевскому клубу хватит мотивации для победы на "Балаидосе", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "Сельты" оценивается скептическими 6.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11