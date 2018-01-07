Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте"

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Жаркая встреча в Галисии: "Реал" отправляется в гости к "Сельте"

"Сельта"  –  "Реал" Мадрид

Стадион: "Балаидос" (Виго)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре

Испанская Ла Лига уже вернулась из краткосрочных зимних каникул и продолжает свой марафон. Воскресная программа 18-го тура завершится интереснейшей вывеской – мадридский "Реал" приедет в гости к "Сельте". Обе команды уже разогреты, ведь уже успели провести один матч в новом году, отыграв в первом матче 1/8 финала Кубка Короля. Но если "сливочным" для победы над представителем низшего дивизиона "Нумансией" хватило и резервного состава, то "небесным" повезло меньше, потому как их оппонентом в кубковом соревновании является "Барселона", с которой лучшие из подопечных Хуана Карлоса Унсуэ расписали мировую.

У королевского клуба в национальном первенстве дела обстоят далеко не самым лучшим образом. Безупречная "Барселона" мало того, что уже успела нарастить колоссальный гандикап перед всеми остальными командами, так еще и испортила предновогоднее настроение, разгромив "галактикос" на "Сантьяго Бернабеу". "Реал", хоть и имеет матч в запасе, в турнирной таблице отстает не только от лидера из Каталонии, но и от соседей по Мадриду "Атлетико" на восемь пунктов, а также на четыре очка от третьей позиции, на которой располагается "Валенсия".

"Сельта" не так успешна, как в прошлом сезоне. "Кельты" выступают крайне нестабильно, в равной степени чередуя поражения, победы и ничьи. Больше, чем две виктории подряд команда Унсуэ в текущем сезоне не добывала. Сейчас у галисийцев непростой отрезок, потому как матч против "Реала" ложится в бутерброд между двумя кубковыми встречами с "Барсой", но благо, что нет проблем с травмированными игроками. "Сливочные", напротив, продолжают испытывать кадровые проблемы. Особенно это касается линии защиты – по-прежнему восстанавливается капитан Серхио Рамос, а по причине дисквалификации Зинедин Зидан не может рассчитывать на Дани Карвахаля. Также недоступен Карим Бензема, но его потеря не выглядит такой уж незаменимой для мадридского клуба, тем более, что в строю уже Гарет Бэйл.

Интересные факты противостояния "Сельты" и "Реала":

Крайний матч на "Балаидосе" между мадридцами и галисийцами завершился разгромной победой королевского клуба 4:1. На гол Гвидетти "Реал" ответил дублем Роналду и результативными выстрелами Бензема и Крооса.

"Реал" потерпел лишь одно поражение в последних 16 выездных матчах в рамках Ла Лиги.

"Сливочные" забивали, по крайне мере, два гола в ворота "Сельты" в семи из последних восьми встреч во всех соревнованиях.

В последних шести матчах против "галактикос" в родных стенах галисийцы одержали всего одну победу.

Ориентировочные составы на игру:

Сельта: Бланко, Мальо, Серхи Гомез, Кабраль, Хонни, Пабло Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, Макси Гомез, Яго Аспас

Реал: Навас, Хакими, Начо, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Роналду

Прогноз на матч "Сельта""Реал":

"Реалу" просто некуда отступать. Речь о чемпионском титуле уже не идет, но зацепиться за вторую позицию можно и нужно, а для этого больше нельзя терять очки в подобных матчах. Букмекеры уверенны в том, что королевскому клубу хватит мотивации для победы на "Балаидосе", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "Сельты" оценивается скептическими 6.0.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
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