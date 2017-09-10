Жаркий выезд в Рим: "Милан" отправляется на битву с "Лацио"
"Лацио" – "Милан"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 16:00
Арбитр: Джанлука Рокки
В отличии от других европейских чемпионатов Серия А может себе позволить вынести основную часть матчей на воскресенье, в то время, как в основном все поединки с участием топовых европейских команд были сыграны в субботу. Центральным событием третьего тура чемпионата Италии станет противостояние в Риме, где местный "Лацио" примет "Милан". В общем-то, для "россонери" римляне являются, что называется, клиентом. Даже не в самые лучшие времена миланцы частенько портили настроение крепким "орлятам".
Для "Милана" нынешний сезон можно считать экспериментальным, потому как "красно-черные" серьезно обновились в летнее трансферное окно и только наигрывают состав, нащупывают свою игру. Всем ясно, что молниеносного результата ждать не стоит, хотя процесс по реставрации великого клуба уже запущен. Тем не менее, подопечные Винченцо Монтеллы хорошо вошли в сезон, в первых двух турах по очереди переиграв "Кротоне" и "Кальяри" и лишь по дополнительным показателям уступают таким командам, как "Ювентус", "Интер" и "Наполи".
Состав "Лацио" также существенно видоизменился в прошедшее трансферное окно, но самое главное, что команда Симоне Индзаги не утратила свой запал, страсть и кураж на футбольном поле. Уже в матче за Суперкубок римляне продемонстрировали это, вырвав победу над чемпионом страны "Ювентусом". Правда, в первом туре "орлята" еще не отошли от празднования, потому как не смогли забить в ворота новичка высшего дивизиона СПАЛ. Также были испытаны сложности и в прошлом поединке с "Кьево", но "бело-голубые" все же сумели собрать волю в кулак и вырвать три очка.
Каких-то серьезных кадровых проблем, что в стане "Лацио", что в расположении "Милана" нет, посему римско-миланское противостояние обещает быть интересным и по-настоящему жарким.
Интересные факты противостояния "Лацио" и "Милана":
История насчитывает 149 очных встреч "Лацио" и "Милана". Огромное преимущество на стороне "россонери" – 64 победы против 27 виктория на счету римлян. Аж 58 встреч завершились вничью.
Из последних восьми встреч между "Лацио" и "Миланом" четыре поединка завершились со счетом 1:1.
Последнюю победу на "Стадио Олимпико" "дьяволы" одержали в ноябре позапрошлого сезона, одержав победу со счетом 3:1. На точные выстрелы Бертолаччи, Мексеса и Бакки "орлята" ответили голом Кишны.
Ориентировочные составы на игру:
Лацио: Стракоша, Уоллес, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле
Милан: Доннарумма, Абате, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Кессье, Билья, Монтоливо, Сусо, Борини, Кутроне
Прогноз на матч "Лацио" – "Милан":
В предстоящем поединке шансы команд расцениваются, как 50 на 50. Действительно, спрогнозировать победителя, учитывая все те изменения, которые произошли этим летом с командами очень сложно.
Также считают и букмекеры, которые явного фаворита не выделяют, но небольшое преимущество отдают "Лацио", выставляя коэффициент на их победу 2.4. Виктория "Милана" в среднем оценивается в 2.9.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|3
|9
|2
|Интер Милан
|3
|9
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|Лацио
|2
|4
|8
|Болонья
|2
|4
|9
|СПАЛ
|3
|4
|10
|Рома
|2
|3
|11
|Кьево
|3
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0