Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
"Жирона" – "Реал"
Стадион: "Монтиливи" (Жирона)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Алехандро Эрнандес
Достаточно пресную воскресную программу десятого тура испанской Ла Лиги разбавит новоиспеченное каталоно-мадридское противостояние, в рамках которого "Жирона" примет "Реал". Новичок высшего дивизиона, без сомнений, постарается дать бой действующим чемпионам, ведь схватка команд из этих двух регионов просто не может быть не принципиальной, даже если они никогда в истории друг с другом не играли.
На неделе испанские СМИ во всю трубили о том, что матч могут перенести в связи с тем, что парламент Каталонии в это время возможно провозгласит о независимости. Но каких-то конкретных новостей по этому поводу не поступало, а это значит, что "сливочные" приехали в автономное сообщество. Правда, в целях безопасности мадридцы не будут передвигаться по городу на своем клубном автобусе, а в целях безопасности арендуют какой-нибудь другой.
"Барселона" и "Валенсия" свои матчи в этом туре уже выиграли, поэтому "Реалу" необходима только победа, что не отпустить далеко лидеров. Из футболистов "галктикос" точно не помогут травмированные Дани Карвахаль, которого пока успешно заменяет юный марокканец Хакими, а также Матео Ковачич и Гарет Бэйл. Не успел полностью восстановиться и Кейлор Навас, вместо которого на поле в старте выйдет Кико Касилья. У Пабло Мачина все гораздо проще, травмированный в его команде всего один и тот всего лишь третий номер вратарской позиции.
Интересные факты противостояния "Жироны" и "Реала":
Мадридский "Реал" и "Жирона" ни разу в истории не играли друг против друга.
"Сливочные" выиграли последних 13 выездных поединков в рамках Ла Лиги.
"Жирондинцы" проиграли в каждом из трех последних домашних матчей в рамках чемпионата Испании.
Ориентировочные составы на игру:
Жирона: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Маффео, Алеш Гарсия, Понс, Бенитес, Порту, Борха Гарсия, Стуани
Реал: Касилья, Хакими, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема
Прогноз на матч "Жирона" – "Реал":
Естественно, "Реал" является явным фаворитом в предстоящем поединке. Несмотря на то, что, очевидно, "Жирона" будет костьми ложиться, дабы только мадридцы упустили свое, тем не менее, мало верится в сенсацию.
Специалисты нисколько не сомневаются в положительном исходе для подопечных Зинедина Зидана, о чем свидетельствует коэффициент 1.22. В то время, как на победу каталонского клуба цифры в зависимости от конторы колеблются в пределах от 9.5 до 12.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Вильярреал
|10
|17
|6
|Леганес
|9
|17
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|9
|14
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Жирона
|9
|9
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|9
|7
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|10
|3
|20
|Малага
|9
|1