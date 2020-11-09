"Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался рассказал о начале сборов команды.

"22 футболиста сегодня были на поле. Ждем Миранчука и Черышева, которые вчера играли в своих клубах. Оба здоровы, оба, думаю, приедут в хорошем настроении, потому что и Алексей забил, и Денис выиграл у "Реала".

Сегодня все в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Завтра уже будет более полноценная", - цитирует тренера пресс-служба сборной.

В ноябре сборная России проведет товарищеский поединок с командой Молдавии (12 ноября), а также матчи Лиги наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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