"Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России

Теги станислав черчесовроссия

"Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался рассказал о начале сборов команды.

"22 футболиста сегодня были на поле. Ждем Миранчука и Черышева, которые вчера играли в своих клубах. Оба здоровы, оба, думаю, приедут в хорошем настроении, потому что и Алексей забил, и Денис выиграл у "Реала".

Сегодня все в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Завтра уже будет более полноценная", - цитирует тренера пресс-служба сборной.

В ноябре сборная России проведет товарищеский поединок с командой Молдавии (12 ноября), а также матчи Лиги наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Не пропустите: Василий Уткин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов