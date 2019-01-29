Желаем успехов: в федерации футбола Украины сделали заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"

Теги ярослав ракицкийукраиназенит санкт-петербург

Желаем успехов: в федерации футбола Украины сделали заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"

Сергей Макаров, член исполкома Федерации футбола Украины, высказался относительно будущего в сборной Украины защитника Ярослава Ракицкого, который перешел из "Шахтера" в "Зенит".

"Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды", - приводят слова Макарова российские СМИ. 

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов. Футболист подписал контракт с санкт-петербургским клубом до лета 2021 года.

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