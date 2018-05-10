"Железничар" стал обладателем Кубка Боснии и Герцеговины
В ответном финальном матче Кубка Боснии и Герцеговины "Железничар" разгромил "Крупу" со счётом 4:0 и по сумме двух встреч стал обладателем трофея.
"Синие" выиграли Кубок впервые с 2012 года и в шестой раз в истории, что является новым рекордом.
Ранее "Железничар" также стал чемпионом Боснии и Герцеговины.
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