Железные Фениксы: ТОП-10 футбольных тренеров, начинавших карьеру с абсолютных провалов. Часть первая

Многие тренеры предстают под пристальным глазом футбольного болельщика лишь после великолепной работы в определенном футбольном клубе, добившись немалого признания. В таких случаях многие видят лишь внешнюю оболочку успеха, но забывают о многих исторических аспектах и о том, какой путь остался позади. Портал Soccernews решил вспомнить футбольных менеджеров, которые начинали с абсолютного провала, но не сдавались и становились великими. Сегодня под наше пристальное внимание попали 5 специалистов. А ведь история могла сложится совсем по-другому!

Витторио Поццо (Провал в сборной Италии 1912)

Нашего первого тренера не знает большая часть нынешних футбольных болельщиков, да и наша редакция, признаться честно, вспомнила о нем лишь после пролистывания серии материалов на авторитетном ресурсе FourFourTwo. О Поццо можно говорить очень много, так как в свое время он привнес много новшеств в тактическое дело, но сегодня мы сосредоточимся на главном – он не сдался после провала. В 1912 году специалиста пригласили готовить сборную Италии к Олимпийским Играм в Стокгольме. Но, несмотря на все ожидания, итальянское королевство провалилось уже на начальном этапе, когда совершенно неожиданно уступило аутсайдеру Финляндии со счетом 2:3. Тренера, конечно, сразу же попросили уйти. Но ненадолго! После командировки в "Торино" были еще два прихода в сборную, потом "Милан", а потом снова сборная – уже золотые моменты. Под руководством "Старого Маэстро" итальянская сборная дважды кряду стала чемпионом мира (1934, 1938 года), победила на Олимпийских играх 1936 года, а также выиграла несколько локальных соревнований, в том числе Кубок Центральной Европы – формальный предшественник нынешнего Чемпионата Европы. Итальянскую команду Поццо покинул в 1948 году.

Бобби Робсон (Провал в "Фулхэме" 1968-69)

Английский специалист Сэр Бобби Робсон, выигравший немело трофеев за время своей тренерской деятельности, не всегда был столь успешным специалистом. Его карьера началась с испытания в родном "Фулхэме", за который Робсон провел более 300 матчей в статусе игрока. На сей раз ему предстояло вытащить "дачников" из зоны вылета – на момент января 1968 года "Фулхэм" находился на 21 месте в элитном английском дивизионе. Но надежды развеялись, словно дым: в итоге "дачники" заняли 22 место и вылетели, а Робсон ушел искать новую работу уже в конце года. Интересно, что о своей отставке Сэр Бобби Робсон узнал из газетной статьи. Уже в следующем году легендарный английский нападающий попробовал свои силы в "Ипсвиче" и не прогадал: за 13 лет этом английском городе был выстроен крепкий коллектив, который в постоянно, за исключением нескольких сезонов, держался в пятерке нынешней АПЛ, а в сезоне 1980/81 взял Кубок УЕФА. После успешной работы в "Ипсвиче" Робби Робсон поехал покорять сборную Англии и Европу. В национальной команде "трех львов" трофеев (традиционно) завоевать не удалось, зато европейские чемпионаты оказались благосклонны – 8 кубков за пределами родины и присуждение рыцарского титула. А вы говорите сложное начало!

Арсен Венгер (Провал в "Нанси" 1984-1987)

Сейчас кажется, что всю жизнь Арсен Венгер то и делал, что тренировал лондонский "Арсенал". Однако, его история более многогранна. Свою самостоятельную тренерскую карьеру великий француз начал в середняке чемпионата Франции "Нанси". По началу дела шли не так уж и плохо – в своем дебютном сезоне 35-летний наставник занял 12 место, что было терпимо для клуба, однако дальше все пошло наперекосяк. Можно сколько угодно говорить, что в сезоне 1985/86 между 18 и 10 местами французской лиги было всего 3 бала, но проблема в том, что именно "Нанси" оказался 18-ым. Венгеру удалось сохранить прописку в лиге благодаря стыковым матчам, но в следующем сезоне такого фокуса проделать уже не удалось – "Нанси" вылетел с 19 места. Но тренерский талант Венгера заметили боссы другого клуба. "Монако", который эти несколько лет околачивался вокруг еврокубковой зоны, решил пригласить Венгера и попал точно в яблочко – уже в следующем сезоне "монегаски" стали чемпионами Франции. Дальнейшая история всем давно известна – транзитом через японский "Нагоя Грампус" Арсен оказался в "Арсенале", где и стал всемирно известным.

Харри Реднапп (Стартовый провал в "Борнмуте" 1982)

Харри Реднапп – чуть ли не единственный наставник из нашего списка, который не покинул команду после грандиозного провала в ней. В 1983 году молодой наставник стал у руля "Борнмута", который в то время даже не мечтал о нынешнем месте в АПЛ и блуждал в трясине низших английских лиг. В 1983 году "вишни" как раз стояли на вылет в четвертую лигу, но Реднапп спас команду. Его неудачи проявились чуть раньше – 18 декабря 1982 года Реднапп был назначен рулить командой во время великой тренерской чехарды (именно так можно условно обозначить постоянную смену менеджеров в стане "вишен") и проиграл свой первый матч в карьере со счетом 9:0. То поражение от "Линкольна" стало и до сих пор является самым крупным в истории клуба в рамках Кубка Англии. Как утверждают английские источники, на время все игроки даже ополчились на Реднаппа, не желая видеть того на посту главного, но после еще одно ротации на тренерском мостике именно Реднапп спас команду он четвертого дивизиона, а через несколько лет вывел в "вишен" в Чемпионшип. В дальнейшем подъемы сменялись обидными поражениями, но до окончания работы в "Тоттенхэме" и звания лучшего тренера АПЛ в сезоне 2009/10 карьера Реднаппа непременно имела возрастающую динамику.

Рафаэль Бенитес (Провал в "Вальядолиде" 1995)

"Только Рафаэль Бенитес может начать сезон в "Реале", а закончить вылетом в Чемпионшип" – эта фраза стала мемом в 2016 году, когда Рафа приехал спасать "Ньюкасл" от вылета в Чемпионшип, но не спас. И в этом вся карьера испанца, так как, несмотря на обилие трофеев, его никак не хотят ставить в один ряд с Моуринью (хотя тут уж будут сомнения!) и Гвардиолой. Начало тренерской карьеры Бенитеса прошло в составе "Реал Кастилья", где Рафа не провалился, да и вообще показал себя весьма стабильным менеджером. Но дальше настали темные времена! В 1995 году Бенитес возглавил "Вальядолид", но не продержался там и одного сезона. Всего 2 победы в 23 матчах и постепенное скатывание на дно турнирной таблицы (по итогам сезона клуб вылетел в Сегунду из 19 места) вынудили боссов "Вальядолида" довольно быстро избавиться от Бенитеса. После этого крайне неудачного опыта Рафа решил снизить планку и тоже податься в Сегунду, но и там на начальных этапах счастья не сыскал. В своем втором клубе – "Осасуне" – его уволили уже после первого десятка матчей.

Раскрыться по-иному испанцу помогла "Эстремадура", которую тот вывел в Примеру, и пауза на обучение, а также работу в комментаторском цеху. После этого пошли трофеи! Сначала чемпионство в Сегунде с "Тенерифе", а потом евротрофеи и доминирование в Примере вместе с "Валенсией". Дальнейшее развитие карьеры всем известно. Благо, что этот тренер работал и продолжает работать на наших глазах.

Продолжения следует