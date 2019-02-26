Железные Фениксы: ТОП-10 футбольных тренеров, начинавших карьеру с абсолютных провалов. Часть вторая

Портал Soccernews продолжает углубляться в историю футбола. Сегодня наша редакция подготовила вторую часть материала о тренерах, которые засияли после абсолютных провалов (первую вы можете прочитать здесь). Каждый из них по-своему изменил этот футбольный мир. Каждая из последующих пяти фамилий внесла неоценимый вклад в развития самой популярной игры в мире!

Роберто Манчини (Провал в "Фиорентине" 2001-2002)

В начале ХХІ века экс-тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини еще даже не думал, что в течении следующих 20 лет сможет стать многократным обладателем итальянского чемпионства, а также похвастаться титулом чемпиона Английской Премьер-лиги. Но дорога к будущему признанию отнюдь не была усыпана розами. Свою сольную карьеру тренера Манчини начал в начале 2001 года, когда принял многострадальную "Фиорентину". С "фиалками" наставник сразу же стал обладателем Кубка Италии, однако не смог продержаться на своем посту даже года. Постоянные финансовые проблемы клуба были одной из причин того, что "Фиорентина" не покидала зону вылету, из-за чего болельщики буквально выгоняли Роберто со своего поста. В январе 2002 года Манчини с провалом был вынужден уйти из стана "фиалок". Реанимация авторитета была выполнена в "Лацио", где Манчини еще до "Фиорентины" работал ассистентом главного тренера. За 3 года работы итальянский специалист снова выиграл Кубок своей страны, а заодно закрепил команду в верхней части таблицы, несмотря на все финансовые скандалы, который буквально кружили вокруг римских "орлов". Деятельность Манчини привлекла "Интер", где тренер достаточно быстро приобрел приставку "топ".

Зинедин Зидан (Провал в "Реал Кастильи" 2014)

Недавно многие английские издания написали о том, что "Зидан" не хочет работать в "Челси", откуда злые языки так усердно пытаются выгнать Маурицио Сарри. На первый взгляд причина совершенно понятна – ну зачем тренеру, в активе которого три титула Лиги Чемпионов за три года работы, возглавлять кризисную команду, которая в дальнейшем еще и не сможет подписывать новичков в связи с баном от УЕФА. Но биография французского наставника не является столь чистой и идеальной, ведь начало карьеры получилось смазанным. Хотя место работы было очень даже подходящее. В 2014 году вторая команда мадридского "Реала" играла в Сегунде Б. Зидану было поставлено очень четкое задание: поднять "Кастилью" на 1 дивизион выше, с чем Зинедин успешно не справился. Не многие знают, что его тренерская карьера началась с 5 поражений в 6 матчах. С течением времени клуб наладил результаты, но пробиться во второй дивизион при Зидане второй команде "Реала" так и не удалось. Кроме того, француз не раскрыл талант Борхи Майораля, на которого уже тогда надеялись, как на потенциального сменщика Бензема. На этом фронте у ЗиЗу тоже ничего не получилось. Но провалы в низших дивизионах не помешали Зидану уже сейчас стать великим. 4 января 2016 года француз был вызван возглавлять "Реал" после провала Рафаэля Бенитеса и сразу же выстрелил.

Антонио Конте (Провал в "Ареццо" 2006)

Антонио Конте вырос на наставлениях таких великих тренеров, как Арриго Сакки, Марчелло Липпи и Карло Анчелотти, так что не удивительно, что из него получился менеджер с большим количеством побед. Вот только начало у этого пути оказало не радужное. Многие забывают самый первый этап самостоятельной карьеры итальянского специалиста под названием "Ареццо". И забывают весьма резонно, ведь, вступив на пост "главного" в 2006 году, Конте не проработал в клубе из Серии "С" и 10 матчей, будучи уволенным из-за ноля побед в активе ("Ариццо" стал будто проклятым для будущих топ-тренеров. Сразу после Конте в этот клуб приехал нынешний наставник "Челси" Маурицио Сарри и тоже был уволен спустя лишь несколько месяцев). В итоге итальянский наставник не сдался и возглавил "Бари", с которым несколько лет спустя выиграл Серию "В" и должен был играть в элите, но разногласия с руководством из-за трансферной политики (ничего не напоминает, "Челси"?) вынудили специалиста совершить еще несколько командировок в другие команды. В одной из них он вернул "Сиену" в Серию "А" и попал под пристальный взгляд "Ювентуса", который в то время только начинал вскарабкиваться на вершину чемпионата Италии после эры доминирования команд из Милана. Интересно, боссы "Ареццо" наблюдают за деятельностью менеджеров, которых они когда-то откровенно "поперли"?

Диего Симеоне (Провал в "Расинге" 2006)

Аномальный этот 2006-ой! В Италии вспыхнул известный "Кальчополи", а сразу два будущих топ-тренера провалились в своих командах. Об Антонио Конте уже все рассказано, но был ведь и Диего Симеоне. Сейчас кажется, что этот тренер не может провалится не при каких обстоятельствах, и его "яйца", показанные всему миру во встречи с "Юве" это доказывают. Но перед тем, как потерять победу в Лиге Чемпионов на 93 минуте матча, аргентинский специалист прошел испытание стрессоустойчивости в свой родной стране. Первой командой наставника стал "Расинг". Именно в этом клубе Симеоне заканчивал карьеру футболиста и именно здесь сразу же начал тренировать. Получилось не очень удачно: Диего смог отодвинуть команду с 19 места в чемпионате на "аж" 18, в связи с чем его отставка была принята незамедлительно. Стоит сказать, что с "Расингом" Диего Симеоне еще выиграет серебряные медали чемпионата, но это будет значительно позже – в 2011-ом – уже после того, как станет двукратным победителем аргентинского первенства с "Эстудиантесом" и "Ривер Плейтом". Сразу после второго прихода в "Расинг" Симеоне возглавил мадридский "Атлетико", где и стал всемирно известным. А ведь начало было таким малообещающим!

Жозе Моуринью (Провал в "Бенфике" 2000)

Последнее время провалы буквально преследуют "особенного", однако он все еще остается одной из главных фигур в мировом футболе. И кто знает, как бы развивалась его дальнейшая карьера, если бы не "Бенфика", в которой "the special one" начинал свою тренерскую карьеру. Отчасти его деятельность нельзя назвать абсолютным провалом, так как ситуация Моуринью, как и он сам, действительно особенная. После назначения в "Бенфику" Жозе шел на 6 месте в чемпионате, которое в то время не считалось абсолютным провалом. Беда последовала с другой стороны. Уже через 3 месяца боссы "Бенфики" перестали терпеть тот факт, что Моуринью начал тотальную чистку в команде и "мягко попросил" руководство не вмешиваться в этот процесс, и также "вежливо" попросили молодого наставника уйти.

Вера в свою философию не дала "Моуринью" затеряться в трясине португальского футбола, и уже через год он поднял совершенно скромную "Лейрию" на 5 место чемпионата. Успехи специалиста не смогли ускользнуть от глаз "Порту", который вскоре выиграл и Кубок УЕФА, и Лигу Чемпионов. Былины об "особенном" тренере были сложены именно тогда, ну а сам "особенный" вряд ли в итоге пожалел, что его когда-то так несправедливо выкинули с "Бенфики". Кто знает, возможно именно Моуринью снял бы с "орлов" проклятие Белы Гутманна.