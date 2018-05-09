"Желтая субмарина" плывет на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Вильярреал"

"Барселона" – "Вильярреал"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Спустя всего несколько дней после изнурительного Эль Класико "Барселону" ожидает очередной домашний матч Примеры – на "Камп Ноу" пожалует "Вильярреал". Подопечные Кальехи борются за 5-ю строчку чемпионата, которая позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Каталонцы же – чемпионы Испании, которые бьют рекорды во внутреннем первенстве и не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому мотивации у обоих соперников должно быть предостаточно – все-таки чемпионат еще не окончен.

В минувшее воскресенье "сине-гранатовые" рубились в Эль Класико с мадридским "Реалом". Встреча завершилась со счетом 2:2, и этот результат можно занести в актив "Барсы" – команда Вальверде заработала очко, играя весь второй тайм в меньшинстве, продлив тем самым серию без поражений до 42-х матчей. Вообще поединок получился крайне напряженным: судейские ошибки, частые потасовки и борьба до последней секунды – все как в старые времена.

В поединке с "подводниками" неизбежны некоторые перестановки в составе каталонцев, однако вряд ли они серьезно повлияют на расклад сил. "Вильярреал" считается очень удобным соперником для "сине-гранатовых": более 10 лет "желтая субмарина" не может обыграть "Барселону". Вот и поединок первого круга завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Подопечные Кальехи выиграли три предыдущих поединка Примеры с общим счетом 7:2. Победы над "Леганесом" (2:1), "Сельтой" (4:1) и "Валенсией" (1:0) сделали "подводников" фаворитами в борьбе за 5-е место чемпионата. Добраться до зоны Лиги Чемпионов у "Вильярреала" не получилось, однако учитывая бюджет и возможности команды – это было бы прыжком выше головы. После "Барсы" "желтой субмарине" предстоят поединки с "Депортиво" и "Реалом", так что очки на "Камп Ноу" команде желательно брать.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Вильярреала":

Беспроигрышная серия "Барселоны" в чемпионате Испании составляет 42 матча.

Каталонцы выиграли 7 последних домашних матчей против "Вильярреала".

"Подводники" выиграли 3 предыдущих поединка Примеры.

Последняя победа "Вильярреала" над Барселоной датирована сезоном 2007/2008.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Родри, Тригерос, Кастильехо, Черышев, Раба, Бакка.

Прогноз на матч "Барселона" – "Вильярреал":

Букмекеры отдают предпочтение каталонцам, причем преимущество команды Вальверде выглядит подавляющим. "Барселона" будет играть в свое удовольствие, пополняя голевой запас своих форвардов, и сдержать ее будет очень непросто.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,31, ничейный исход – 6,00, победа "Вильярреала" – 9,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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