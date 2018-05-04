Желудков: "Заболотный - форвард ни о чем, как он оказался в "Зените", до сих пор не пойму"

Теги зенит санкт-петербургантон заболотный

Желудков: "Заболотный - форвард ни о чем, как он оказался в "Зените", до сих пор не пойму"Известный в прошлом футболист Юрий Желудков раскритиковал уровень игры форварда питерского "Зенита" Антона Заболотного.

"Заболотный - такую фамилию пару раз слышал, пока он не оказался в "Зените". Форвард - ни о чем. Ногами играть не может. Ростом высокий, но и "на втором этаже" не тянет, не может своими данными толково распорядиться.

У него совсем не плохо получается выступать после игры, но не за этим же его брали в команду. Лучше бы играл так, как говорит. Место Заболотного - в "Тосно". А как он оказался в "Зените", до сих пор не пойму", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Червиченко раскритиковал "Зенит" за уход Дзюбы. | soccernews.ru

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