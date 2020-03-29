Жемалетдинов: "Хотелось бы доиграть сезон, есть вариант, что мы можем догнать "Зенит"

Теги рифат жемалетдиновлокомотив москвакоронавирус

Жемалетдинов: "Хотелось бы доиграть сезон, есть вариант, что мы можем догнать "Зенит"

Хавбек "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, как чувствует себя на карантине, который был вызван пандемией коронавируса.

Кроме того, футболист высказался по поводу возможного досрочного завершения чемпионата России.

"Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы. Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.

В принципе, хотелось бы доиграть сезон, потому что есть вариант, что мы можем догнать "Зенит", - передают слова Жемалетдинова "РИА Новости".

РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. "Локомотив" остает от "Зенита" на 9 очков.

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