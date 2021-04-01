Жемалетдинов и Мухин могут летом покинуть "Локомотив"

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По данным известного журналиста Ильи Казакова, футболисты "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин в ближайшее время могут сменить клубную прописку. Вероятность такого развития событий достаточно велика.

"Почти наверняка "Локомотив" летом потеряет Жемалетдинова и Мухина", — сообщил у себя в Telegram-канале Казаков.

Кроме того, журналист написал, что "железнодорожники" расстались с врачом Эдуардом Безугловым, который также является главным врачом сборной России.

Ранее сообщалось, что Максим Мухин может перейти в "Спартак".

В текущем сезоне полузащитник дебютировал за основную команду "Локомотива". Кроме того, 19-летний россиянин впервые сыграл в Лиге Чемпионов и дебютировал в составе национальной сборной в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Словении. Всего футболист в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями.

23-летний Жемалетдинов сыграл 24 матча за "Локомотив" в нынешнем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.