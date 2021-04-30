Жемалетдинов и Мухин недовольны предложением "Локомотива" по новым контрактам

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"Локомотив" все еще не может договориться о продлении контрактов с хавбеками Рифатом Жемалетдиновым и Максимом Мухиным.

Как сообщает журналист Константин Алексеев, игроков категорически не устраивает предложение московского клуба. При этом переговоры совершенно не продвигаются.

Однако отмечается, что председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник просит руководителей клубов РПЛ не проявлять интерес к футболистам.

Соглашение Жемалетдинова с клубом истекает этим летом, а Мухина - летом 2022 года.

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