Жемалетдинов назвал своего кумира

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Жемалетдинов назвал своего кумираФорвард казанского "Рубина" Рифат Жемалетдинов назвал имя своего кумира.

"C самого детства моим кумиром был Криштиану Роналду и он является им по по сей день. Смотря на его игру, я что-то перенимал, какие-то финты или движения, всегда смотрел на него, как на кумира. Это легенда футбола уже сейчас. Моя дрим-тим из пяти футболистов? Первый - Роналду, дальше - Неймар, потом Месси, Агуэро и Бэйл", - цитирует 21-летнего нападающего Rusfootball.

Напомним, "Локомотив" хотел бы арендовать Жемалетдинова. | soccernews.ru

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