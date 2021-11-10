Жемалетдинов не поможет сборной России в решающих матчах отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Рифата Жемалетдинова/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в ноябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает официальный сайт РФС.

"Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока. По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба", – сказал врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, что сборная России проведет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграют со сборными Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

25-летний Жемалетдинов в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" 18 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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