Жемалетдинов о переходе в "Локомотив": "Это действительно возвращение домой"

Новичок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после возвращения в московский клуб.

"Заниматься футболом в Черкизово я начал ещё дошкольником. Поэтому это действительно возвращение домой, в родной клуб. Был рад увидеть своих друзей, с которыми рос в академии, играл в молодёжке и основе. "Локомотив" за эти два года достиг больших успехов, и я приложу все усилия, чтобы дальше расти вместе с командой. Впереди интересный сезон: защита титула, Лига Чемпионов. Позади первые тренировки, работаем с воодушевлением" - цитирует 21-летнего футболиста официальный сайт "железнодорожников".

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