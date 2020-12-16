Жемалетдинова проверяли на допинг чаще всех в 2020 году

Хавбек "Локо" Рифат Жемалетдинов в 2020 году был чаще других футболистов РПЛ протестирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По сообщению ТАСС, 24-летний игрок сдавал тест на допинг 4 раза за текущий год. Дважды в новом сезоне (с августа по ноябрь) и еще по разу - в январе и марте.

По три раза в 2020 году проходили проверку голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме, защитник питерского "Зенита" Вячеслав Караваев, а также игрок "Краснодара" Егор Сорокин.

Всего с начала года РУСАДА проверило 92 футболиста РПЛ. Небольшое число тестов связано с коронавирусными ограничениями. Из-за которых с апреля до середины июня тестирование спортсменов не проводили.