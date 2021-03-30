Жемалетдинов рассказал, как изменился "Локомотив" при Николиче
Фото сайт РПЛ
Вингер московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов поделился мнением об изменениях в команде после назначения Марко Николича на пост главного тренера.
"Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам - только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке. Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, - на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила. Из-за того, что база на реконструкции, мы не видим весь персонал, но чувствуем и их поддержку. Администраторы клуба радуются, что команде удалось подняться с восьмого на третье место.
Болельщики снова гонят нас вперёд - и это очень вдохновляет. Сразу стараешься больше бегать, бороться, помогать команде всеми силами. На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось. Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе. Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась", - сказал Жемалетдинов.
Напомним, что Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ "железнодорожники" набрали 40 очков в 23 турах и идут третьими.
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