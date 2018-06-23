Жемалетдинов стал игроком "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Рубина" Рифата Жемалетдинова.

Сумма трансфера составила полтора миллиона евро. 21-летний футболист заключил с "железнодорожниками" долгосрочный контракт.

Жемалетдинов, который является воспитанником "Локомотива", выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 49 матчей и забил 3 гола.

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