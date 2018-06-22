Жемалетдинов вернулся в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что нападающий Рифат Жемалетдинов покинул "Рубин" и вернулся московский клуб.

Форвард выступал за команду из Казани последние два года.

"Да-да, он теперь наш футболист. Это хорошо, что возвратили воспитанника своего клуба, это очень важно. Он молод, у него хорошие перспективы, надеемся, что свои лучшие качества разовьет, выйдет на новый уровень, он находится дома, в своей команде, ему не нужна адаптация. Я ему пожелал удачи", - сказал он.

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