Жемалетдинов возвращается в "Локомотив"

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Жемалетдинов возвращается в "Локомотив"

Полузащитник казанского "Рубина" Рифат Жемалетдинов возвращается в "Локомотив".

Как сообщают российские СМИ, 21-летний футболист уже находится в Москве. Клубы согласовали трансфер хавбека за 1,5 миллиона евро.

Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", в "Рубин" он перебрался в 2016 году, сыграл 49 матчей и забил 3 гола.

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