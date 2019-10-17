Жена Акинфеева рассказала, почему она понравилась голкиперу

Теги цска москваигорь акинфеев

Жена Акинфеева рассказала, почему она понравилась голкиперу

Жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, Екатерина, в интервью ютуб-каналу "Сторис" рассказала, почему футболист выбрал именно ее.

"За что Игорь выбрал именно меня? Не знаю. Ему очень понравились ботинки, в которых я была на первой встрече, когда нас друзья познакомили. Он до сих пор говорит: "Ты пришла в своих ботиночках…" Да…" - сказала девушка.

Пара воспитывает двоих детей: мальчика Даниила и девочку Евангелину.

20 октября состоится матч 13-го тура АПЛ "Уфа" - ЦСКА. "Армейцы" с 25 баллами занимают 5 место в турнирной таблице РПЛ.

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