Жена Аршавина рассказала о взаимоотношениях с мужем
Супруга Андрея Аршавина Алиса рассказала какие отношения у нее с мужем. Об этом сообщает "СтарХит".
Как оказалось, пара уже давно живет раздельно. Девушка отмечает, что спортсмен не уделяет должного внимания семье.
Ранее сообщалось, что Аршавин расстался с женой, с которой был вместе около семи лет. Поводом послужили постоянные измены футболиста. Последней каплей для Алисы стала недавняя выходка спортсмена: Аршавин был замечен в стриптиз клубе с 21-летней сотрудницей авиакомпании Кариной.
"Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан, - сказала Аршавина, - может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок - это секс. А менять спутниц - обычное дело. Наверное, там уже новая романтика - коньки, отели, прогулки".
Напомним, Аршавин будет тренироваться вместе с футболистами "Зенита - 2".
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|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
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|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
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|10
|Урал
|17
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|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
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|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10