Жена Аршавина рассказала о взаимоотношениях с мужем

Супруга Андрея Аршавина Алиса рассказала какие отношения у нее с мужем. Об этом сообщает "СтарХит".

Как оказалось, пара уже давно живет раздельно. Девушка отмечает, что спортсмен не уделяет должного внимания семье.

Ранее сообщалось, что Аршавин расстался с женой, с которой был вместе около семи лет. Поводом послужили постоянные измены футболиста. Последней каплей для Алисы стала недавняя выходка спортсмена: Аршавин был замечен в стриптиз клубе с 21-летней сотрудницей авиакомпании Кариной.

"Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан, - сказала Аршавина, - может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок - это секс. А менять спутниц - обычное дело. Наверное, там уже новая романтика - коньки, отели, прогулки".

Напомним, Аршавин будет тренироваться вместе с футболистами "Зенита - 2".

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