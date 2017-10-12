Жена Аршавина ушла от футболиста через год после свадьбы

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Жена Аршавина ушла от футболиста через год после свадьбы
Супруга нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что она рассталась с мужем.

"Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят… Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдёт. А по итогу-то я от него ушла. Почему вся страна думала, что только он меня может бросить с тремя детьми, что я совершенно невостребованная женщина? Да у меня знакомая с четырьмя детьми недавно замуж вышла.

Давайте мы будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, я думаю, что это случится с "Кайратом" уже скоро. Моё материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею, если по-честному. У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов", - приводят слова Казьминой российские СМИ.

Стоит отметить, что Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года и через некоторое время у них родилась дочь Есеня. Стоит отметить, что 36-летний форвард уже имеет троих детей от предыдущего брака.

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