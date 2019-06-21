Жена Бекхэма вместе с известным комиком разыграли футболиста

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Жена Бекхэма вместе с известным комиком разыграли футболиста

Жена экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхема Виктория вместе с комиком Джеймсом Корденом разыграла мужа. 

В инстаграме появилось фото, на котором известный футболист стоит с недовольным лицом с футболкой "Манчестер Сити". На задней части футболки написано "Дэйв". Бекхэм не раз заявлял, что ненавидит, когда его так называют.

Жена футболиста в своем сторис выставила этот снимок, добавив веселые смайлы, аккаунты Кордена и сына Ромео.

Напомним, футболист играл в составе "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1993 год - в молодежной команде, а с 1993 по 2003 год защищал цвета основной команды.

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