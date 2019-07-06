Жена Боккетти: "Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда"

Сегодня, 6 июля, стало известно, что защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти покинул клуб. В связи с этим его жена Екатерина в инстаграме прокомментировала уход мужа из команды.

"Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда. Это не болезнь, это что-то другое. Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно.

Я искренне желаю счастья своему супругу и точно знаю, что это еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всех 7 лет, вы настоящие! Люблю тебя, профессор. Ты легенда, Сальваторе", - написала Екатерина.

Боккетти выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану".

Интерес к центрбеку, получившему статус свободного агента, проявляют "Верона" и "Дженоа".

Не пропустите: Боккетти попрощался с болельщиками "Спартака" трогательным заявлением. | http://soccernews.ru