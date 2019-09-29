Жена Боккетти - об отставке Кононова: "Эффект бумеранга"

Катерина Боккетти, жена бывшего защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, прокомментировала отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

"Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят эффект бумеранга..., я в него не верю, но бабушка говорила в детстве , что добро побеждает зло и лицемерие", - написала Катерина в своем Instagram.

Напомним, что московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее спартаковцы не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив португальской "Браге" (0:1, 1:2) в раунде квалификации.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в РПЛ.

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