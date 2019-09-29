Жена Боккетти - об отставке Кононова: "Эффект бумеранга"

Теги спартак москваолег кононовсальваторе боккетти

Жена Боккетти - об отставке Кононова: "Эффект бумеранга"

Катерина Боккетти, жена бывшего защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, прокомментировала отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

"Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят эффект бумеранга..., я в него не верю, но бабушка говорила в детстве , что добро побеждает зло и лицемерие", - написала Катерина в своем Instagram.

Напомним, что московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее спартаковцы не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив португальской "Браге" (0:1, 1:2) в раунде квалификации.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в РПЛ.

Не пропустите: Ветеран московского "Спартака" попросил клуб вернуть Карреру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Оренбург Оренбург 11 11
11 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
12 Рубин Рубин 11 11
13 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
14 Сочи Сочи 10 9
15 Ахмат Ахмат 10 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов