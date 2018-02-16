Жена Ди Марии обрушилась с критикой в адрес Эмери

Хорхелина Кардосо, супруга футболиста ПСЖ Анхеля Ди Марии, публично выразила недовольство работой главного тренера парижан Унаи Эмери.

В частности, ее не устроил выбор состава на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Ди Мария в этом матче просидел на лавке для запасных.

"Твои усилия + твоя дополнительная работа + твои голы + твои передачи + твои лучшие годы = скамейка. Ах да, женщины ничего не понимают в футболе", – написала Кардосо в своем Инстаграме.

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